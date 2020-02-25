Brezilya ortalık yerde işemeye savaş açtı: Para cezası verilecek

Brezilya'da düzenlenen dünyaca ünlü Rio Karnavalı'nda ortalık yerde işeyenlere para cezası verilecek. Cezai işlemleri gerçekleştirmesi için Rio de Janeiro Belediyesi bir ekibi görevlendirdi. Ülkede son 10 yılda taşınabilir tuvalet sayısı 9 binden 34 bine çıkarıldı.

Washington Post'un haberine göre, kutlama veya karnavallarda yoğun alkol tüketimiyle kamusal tuvaletlerin çokça kullanıldığı Brezilya'nın en büyük şehirlerinde uygunsuz davranışta bulunan kişilere ceza kesmek için görevlendirilenlerin ve taşınabilir tuvaletlerin sayısı artırılacak. Öte yandan sıkı kurallar getirilecek.

"Ulusal tuvalet problemi, uluslararası hale geldi"

Bu yıl 21 Şubat'ta başlayan Rio Karnavalı'nın düzenlendiği zaman aralıklarındaysa milyonlarca insanın sokakları doldurması nedeniyle durumun vahim hale geldiği aktarıldı. Özellikle yılın bu döneminde yurt dışından gelen pek çok kişinin de karnavala katılımıyla ulusal tuvalet probleminin, uluslararası bir nitelik kazandığı belirtildi.

Geçen yıl karnavalın sonuna yaklaşıldığında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolosonaro'nun kutlamalar sırasında birbirinin üzerine işeyen iki adamın göründüğü videoyu Twitter hesabından paylaşması "çiş banyosu" ifadesinin akım haline gelmesine neden olmuştu.

Konuya dair atılan adımların denetiminden sorumlu yetkili Renato Rodriguez, "İnsanlar artık nasıl doğru biçimde hareket edeceklerini öğreniyor. Yerleşik kültür değişiyor ve durum artık çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

"Sokağa mı yoksa kirli tuvalete mi" anketi

BuzzFeed Brezilya, geçen hafta gerçekleştirdiği ankette okurlarına, "Sokağa mı yoksa kirli bir tuvalete mi işemeyi tercih edersiniz" sorusunu yöneltti. 21 bin oyun içinde az bir farkla sokakta işemek seçeneği önde çıktı.