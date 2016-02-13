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Sağlık

Brezilya, ordusunu Zika için seferber etme kararı aldı

Askerler, kapı kapı dolaşarak halkı uyarmaya karar verdi

13 Şubat 2016 19:54

Brezilya’da hükümet, Zika virüsüyle mücadele için tüm orduyu seferber etme kararı aldı. 220 bin asker, sivrisineklerle geçen hastalığa karşı halkı uyarmak için 350 kentte evleri kapı kapı dolaşarak bildiri dağıtmaya başladı. Bildirilerde, sivrisineklerin larvalarının saksı diplerindeki sularda bile yaşayabileceği gibi uyarılar yer alıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre,  gelecek hafta da 50 bin asker, belediye görevlileriyle evleri ilaçlayacak.

Ancak bazı gruplar, askerlerin bildiri dağıtmasının sivrisineklerin sayısını azaltmayacağını ya da Zika virüsünün yayılmasını durdurmayacağını söylüyor.

Ülkede şimdiye kadar 462 vaka görüldü. Ayrıca 3852 vaka, Zika virüsü şüphesiyle inceleniyor.

Amerika kıtasında yayılan virüs, bebeklerin gelişimlerini tamamlamadan doğmasına yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sivrisineklerle bulaşan ve mikrosefali hastalığına neden olan virüs nedeniyle küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Mikrosefali vakalarının Brezilya’nın kuzeydoğusunda görülmesine karşın, salgın Amerika kıtasında 20’den fazla ülkeyi etkiledi.

Rio de Janeiro'da Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları düzenlenecek.

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