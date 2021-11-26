Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı, oyunlar Rio'da yapılsın diye oy satın aldığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

T24 Dış Haberler

20 yılı aşkın süredir Brezilya Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak görev yapan Carlos Arthur Nuzman, 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Rio de Janerio'da gerçekleştirilmesi için oy satın aldığı gerekçesiyle 30 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rio 2016 organizasyon komitesine de liderlik eden Nuzman, yozlaşmadan, suç organize etmekten, para aklamaktan ve vergi kaçakçılığından suçlu bulundu.

79 yaşındaki Nuzman, tüm itirazları dinlenene kadar cezaevine girmeyecek.

Brezilya'da hakim; eski Rio valisi Sergio Cabral, iş insan Arthur Soares ve Rio 2016 komitesinde görev alan Leonardo Gryner'i de hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, Nuzman ve bu üçlünün Olimpiyatlar'ın Rio'ya verilmesi için insanlara rüşvet vererek oylarını satın aldığını belirtti.