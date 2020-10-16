Brezilya lideri Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen senatörün kalçasında 30 bin Brezilya Reali bulundu

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun çizmeye çalıştığı "yozlaşma ile mücadele eden lider" imajı dün bir darbe daha aldı. Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Senatör Chico Rodrigues'in evine yapılan baskında kalçasında banknotlar sakladığı tespit edildi.

Brezilya basınına göre Bolsonaro'nun Senato'daki başkan yardımcısının zulası çarşamba günü evine yapılan polis aramasında bulundu.

Estado de São Paulo gazetesinin aktardığına göre Rodrigues'in iç çamaşırında 30 bin Brezilya Reali bulundu.

Olayı ilk olarak ortaya çıkaran muhafazakar görüşlü dergi Revista Crusoé, bazı banknotlara dışkı bulaştığını iddia etti.

Polis baskını, Brezilya'daki sosyal medya kullanıcıları arasında "Popodaki Rüşvet" hashtagiyle en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bolsonaro, çarşamba günü hükûmetinde hiç yozlaşma olmadığını savunmuş ve yozlaşmış yetkili bulursa boyunlarına tekme atacağını söylemişti.