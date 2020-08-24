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Dünya

Brezilya lideri Bolsonaro'dan kendisine soru soran gazeteciye: Senin yüzünü dağıtmak istiyorum!

24 Ağustos 2020 07:32

T24 Dış Haberler

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine yolsuzluk ile ilgili soru soran bir gazeteciye, "Senin yüzünü dağıtmak istiyorum" dedi.

Gazeteci, Bolsonaro'ya eşinin banka hesabına Rio de Janeiro suç dünyasıyla bağlantıları olan eski bir polisin para aktardığı iddiaları hakkında bir soru soruyordu. Brezilya basınının iddialarına göre 2011 ile 2017 arasında Brezilya First Lady'sinin hesabına en az 89 bin Brezilya reali para aktarıldı.

Paranın Bolsonaro'nun dostu olduğu bilinenen ve geçen günlerde yozlaşma soruşturması kapsamında tutuklanan eski polis memuru Fabrício Queiroz tarafından yapıldığı iddia edildi.

Bolsonaro, dün düzenlediği basın toplantısında kendisine soru soran O Globo muhabirine, "Aslında yapmak istediğim senin suratını dağıtmak, oldu mu?" dedi.

Brasilia'daki Katolik Katedrali önünde konuşan Bolsonaro, açıklamalarının devamında gazeteciyi pislik olarak nitelendirdi.

Muhalefet ve basın meslek örgütleri Bolsonaro'nun sözlerine tepki gösterdi.

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