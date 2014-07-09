Brezilya kupa tarihinde 45 dakikada 5 gol yiyen 3. takım oldu

İlk yarıda Almanlar'dan 5 gol birden yiyen Brezilya, Zaire ve Haiti ile aynı kaderi paylaştı.

Brezilya, Almanya ile oynadığı yarı final maçında ilk yarıda kalesinde 5 gol görerek tarihi bir şok yaşadı.



Bu talihsiz durumu en son 1974 Dünya Kupası’nda Haiti ve Zaire'nin başına gelmişti.



Haiti,19 Haziran 1974 yılında Polonya'ya 7-0 yenildiği maçta ilk yarıda kalesinde 5 gol görmüştü.



Yine aynı Dünya Kupası'nda Yugoslavya'nın Zaire'yi 9-0 yendiği karşılaşmada Zaire ilk 45 dakikada kalesinde 5 gol birden görmüştü.



Aradan geçen 30 yılın ardından Almanya, Dünya Kupası yarı finalinde ilk yarıda 5 gol birden bularak tarihe geçmeyi başardı.



Brezilya böylece Haiti ve Zaire'yle birlikte 45 dakikada 5 gol yiyen takımlar kervanına katıldı.