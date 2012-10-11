Brezilya kulüpleri Alex'i paylaşamıyor

Palmeiras Kulübü Başkanı Arnaldo Tirone, Alex ile yaptıkları telefon görüşmesinde kendisi ile bir toplantı yapma konusunda anlaştıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de Brezilya'nın Cruziero taraftarları Alex'i kendi takımlarında görmek istediklerini belirterek sokağa döküldü.

Başkan Tirone, Alexde Souza'ya önerecekleri teklifin çok cazip olduğunu hatırlatarak, "bu teklifi reddedeceğini sanmıyorum" açıklamasını yaptı. Alex'in kafasından ne geçtiğini bilmediklerini vurgulayan Başkan Tirone, "hem yönetim hem de taraftar bu olağanüstü oyuncuyu tekrar takıma kazandırmak için yoğun çaba sarfediyoruz" dedi.

Palmeiras Kulübü Sportif Direktörü Cesar Sampaino ise, "Cruziero taraftarları Alex için sokağa döküldüyse, bizim taraftarlar da bunu yapar" sözleri ile Alex için bir gösteri hazırlıkları içinde olduklarını ifade etti.

Sampaio, taraftarların Alex ile ilgili özel bir fan sayfası açtıklarını da kaydederek "Burada binlerce taraftar Alex'e olan sevgisini dile getiriyor" diye konuştu.