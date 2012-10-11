Alex yarın Brezilya'ya dönüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, yarın Türkiye'den ayrılacak.
Fenerbahçeli taraftarlar, futbol takımında 8 yılı aşkın süre forma giyen, takım kaptanlığı yapan ve performansıyla kulüp tarihine geçen Alex ve ailesini Türkiye'den görkemli biçimde uğurlamaya hazırlanıyor.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'ndan yarın akşam saatlerinde ülkesine dönmesi beklenen Alex'i uğurlamak isteyen taraftarlar, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tahsis edeceği otobüsler ve özel araçlarıyla havalimanına konvoy halinde gidip, Brezilyalı yıldıza veda edecekler.