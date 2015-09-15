Brezilya kemer sıkıyor



Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's geçtiğimiz hafta Brezilya'nın kredi notunu ıskarta seviyesine düşürmüştü.

Brezilya hükümetinin açıkladığı paket, bütçede kesintilerin yanı sıra vergilerin yükseltilmesini öngörüyor. Önlemlerin devlete 15 milyar euroluk ek gelir sağlaması bekleniyor.

Maliye Bakanı Joaquim Levy, tüm mali işlemlerin vergilendirileceğini, uygulamayla hazineye 7 milyar eurodan fazla ek gelir sağlanacağını söyledi.

Bakanlıklar tasfiye ediliyor

Paket uyarınca kamu harcamalarında tasarrufa gidiliyor. Planlama Bakanı Nelson Barbosa, 39 bakanlıktan 10'unun kaldırılacağını söyledi. Böylece bin kişi işten çıkartılacak. Ayrıca kamuda işe alımlar durdurulacak, maaşlar dondurulacak.

Başta toplu konut inşaatı ve sağlık olmak üzere sosyal harcamalarda kesintiye gidilecek. Tarım sektörüne verilen teşvikler ve altyapı yatırım harcamaları azaltılacak.

Enflasyon yüzde 10

Brezilya 10 yıl süren ekonomik büyümenin ardından krize sürüklenmişti. Enflasyon yüzde 10 seviyesinde seyrediyor. Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla'nın bu yıl yüzde 2 dolayında gerilemesi bekleniyor.

'Toplumsal gerginlik daha da artar'

Kriz, 2003'ten bu yana Brezilya'da iktidarda bulunan İşçi Partisi'ne (PT) verilen desteğin zayıflamasına neden oldu. İşçi Partisi önderlerinin adının karıştığı Petrobras yolsuzluk skandalı partiye duyulan güvensizliği daha da derinleştirdi. Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e verilen destek, tek haneli rakamlara kadar geriledi. Gözlemciler, hükümetin tasarruf paketinin toplumsal ve siyasi gerilimi daha da artırmasını bekliyor.