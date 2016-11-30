Brezilya kaza kurbanları için ağlıyor

Kulüp tarihinin futboldaki en büyük başarı hayali trajediyle sona erdi. Güney Amerika Kupası finallerine katılmak için yola çıkan Brezilya birinci ligi ekiplerinden Chapecoense'nin bütün oyuncuları uçak kazasında hayatını kaybetti. Kolombiya'daki kazada 71 kişi öldü, sadece altı kişi sağ olarak kurtarılabildi. Final rakibi Atletico National kupanın talihsiz kulübe verilmesini önerdi.

Son iki takım arasına kalarak sürpriz yapan Chapecoense finalin ilk karşılaşması için British Aerospace 146 tipi charter uçağı ile Kolombiya'nın Medellin kentine giderken uçak yerel saatle 22.34'te Medellin yakınlarındaki dağlık bölgede düşmüştü. Pilotun kazadan kısa süre önce kontrol kulesine acil durum mesajı verdiği ve uçağın elektrik arızası yüzünden düşmüş olabileceği açıklandı. Düşüş nedeni tam olarak kara kutunun incelenmesinden sonra belli olacak.

Ölü sayısı önce 75 olarak açıklanmış ancak daha sonra yolcu listesindeki dört kişinin uçağa binmediği öğrenilmişti. Üç futbolcu ile bir hostes, bir teknisyen ve bir de gazetecinin kazayı yaralı olarak atlattıkları açıklandı. Enkazdan canlı kurtarılan kaleci Danilo Padilha hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Yedek kaleci Follmann'ın iki bacağını da kaybedebileceği, beyin sarsıntısı geçiren Neto ile omurgasından ameliyat edilen Ruschel'in durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Kulübün 9 futbolcusu kafileye katılmamıştı. Ölenler arasında 20 spor muhabirinin de bulunduğu bildirildi.

Brezilya'da milli yas ilan edildi

Sao Paulo'dan havalanan uçak Bolivya'nın Santa Cruz kentinde yakıt ikmali yaptıktan sonra Medellin yakınlarındaki Rionegro'ya gitmek üzere hareket etmişti. Le Ceja Belediye Başkanı Elkin Ospina, uçağın 3 300 metre yükseklikte dağa çarparak parçalandığını, tırmanma zorluğu ve kötü hava şartları nedeniyle kurtarma ekiplerinin kaza mahalline ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

Brezilya futbol camiasını üzüntüye boğan kazadan sonra Devlet Başkanı Michel Temer üç günlük milli yas ilan etti. Pele, Maradona ve Messi gibi yıldız futbolcular duydukları derin üzüntüyü dile getiren mesajlar yayınladılar. Kazadan iki hafta önce Arjantin milli takımıyla aynı uçakta seyahat eden Lionel Messi kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA Başkanı Gianni Infantino, Twitter hesabından

"kazanın dünya futbolu açısından son derece üzücü bir olay olduğu" mesajını paylaştı.

Chapecoense 20 yıl alt liglerde oynadıktan sonra 2014'te birinci lige yükselmiş ve son sezonu 20 takım arasından 14'üncü olarak tamamlamıştı.

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DW/AFP/AG/HS