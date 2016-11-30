T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brezilya kaza kurbanları için ağlıyor

Brezilya uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoense takımının oyuncuları için yas tutuyor. Kazadan sağ kurtulanlar ise hayatta kalma mücadelesi veriyor.

30 Kasım 2016 16:28

Kulüp tarihinin futboldaki en büyük başarı hayali trajediyle sona erdi. Güney Amerika Kupası finallerine katılmak için yola çıkan Brezilya birinci ligi ekiplerinden Chapecoense'nin bütün oyuncuları uçak kazasında hayatını kaybetti. Kolombiya'daki kazada 71 kişi öldü, sadece altı kişi sağ olarak kurtarılabildi. Final rakibi Atletico National kupanın talihsiz kulübe verilmesini önerdi.

Son iki takım arasına kalarak sürpriz yapan Chapecoense finalin ilk karşılaşması için British Aerospace 146 tipi charter uçağı ile Kolombiya'nın Medellin kentine giderken uçak yerel saatle 22.34'te Medellin yakınlarındaki dağlık bölgede düşmüştü. Pilotun kazadan kısa süre önce kontrol kulesine acil durum mesajı verdiği ve uçağın elektrik arızası yüzünden düşmüş olabileceği açıklandı. Düşüş nedeni tam olarak kara kutunun incelenmesinden sonra belli olacak.

Ölü sayısı önce 75 olarak açıklanmış ancak daha sonra yolcu listesindeki dört kişinin uçağa binmediği öğrenilmişti. Üç futbolcu ile bir hostes, bir teknisyen ve bir de gazetecinin kazayı yaralı olarak atlattıkları açıklandı. Enkazdan canlı kurtarılan kaleci Danilo Padilha hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Yedek kaleci Follmann'ın iki bacağını da kaybedebileceği, beyin sarsıntısı geçiren Neto ile omurgasından ameliyat edilen Ruschel'in durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Kulübün 9 futbolcusu kafileye katılmamıştı. Ölenler arasında 20 spor muhabirinin de bulunduğu bildirildi.

Brezilya'da milli yas ilan edildi

Sao Paulo'dan havalanan uçak Bolivya'nın Santa Cruz kentinde yakıt ikmali yaptıktan sonra Medellin yakınlarındaki Rionegro'ya gitmek üzere hareket etmişti. Le Ceja Belediye Başkanı Elkin Ospina, uçağın 3 300 metre yükseklikte dağa çarparak parçalandığını, tırmanma zorluğu ve kötü hava şartları nedeniyle kurtarma ekiplerinin kaza mahalline ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

Brezilya futbol camiasını üzüntüye boğan kazadan sonra Devlet Başkanı Michel Temer üç günlük milli yas ilan etti. Pele, Maradona ve Messi gibi yıldız futbolcular duydukları derin üzüntüyü dile getiren mesajlar yayınladılar. Kazadan iki hafta önce Arjantin milli takımıyla aynı uçakta seyahat eden Lionel Messi kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA Başkanı Gianni Infantino, Twitter hesabından

"kazanın dünya futbolu açısından son derece üzücü bir olay olduğu" mesajını paylaştı.

Chapecoense 20 yıl alt liglerde oynadıktan sonra 2014'te birinci lige yükselmiş ve son sezonu 20 takım arasından 14'üncü olarak tamamlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BrezilyaChapecoenseAmerika KupasıAtletico NationalBritish AerospaceKolombiya MedellinMedellinDanilo PadilhaFollmannNetoRuschelPauloBolivya Santa CruzRionegroCeja Belediye Başkanı Elkin OspinaDevlet Başkanı Michel Temer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24