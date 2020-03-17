Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı; geçen hafta Trump'la görüşen heyetteydi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Marcos Jorge de Lima'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öncülüğündeki heyette yer alan Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Marcos Jorge de Lima'nın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Geçen günlerde heyette yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster'in de Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, Bolsonaro üzerinde yapılan testin ise negatif çıktığı bildirilmişti.

Aynı heyetle görüşme yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'de de Koronavirüs tespit edilmişti.

Öte yandan Brezilya'daki Koronavirüs vakalarına 34 kişi daha eklendi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 234'e yükseldi.