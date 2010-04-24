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Politika

Brezilya ile 'Yasemin İşbirliği'

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin son dönemde çok yakın bir noktaya geldiğini söyledi.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin son dönemde İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmeler nedeniyle çok yakın bir noktaya geldiğini söyledi.


Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile Çırağan Sarayı'nda çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğinin ardından Davutoğlu ve Amorim, birlikte basın toplantısı yaptı.


Davutoğlu, Amorim'in bir özelliğinin de yarı Türk torunları olması olduğunu ve ailece de Türkiye ile çok yakın bağları bulunduğunu vurgulayarak, "Onun için bizim işbirliğine 'Yasemin işbirliği' diyor. Çünkü torunun adı Yasemin" diye konuştu.


Davutoğlu, Amorim'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Biz haftalık olağan görüşmemizi yapıyoruz. Geçen hafta ben Brezilya'daydım. Ondan önceki hafta da Amerika'da birlikteydik. Bu arada sürekli telefonla görüşüyoruz. Belki de telefonla ailemden daha çok görüştüğüm insanlardan biri sayın Amorim" dedi.


Davutoğlu, Brezilya ile bütün bu küresel platformlarda işbirliği halinde olduklarını belirterek, "on dönemde, çok somut olarak, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmelerde de Brezilya ile Türkiye arasında çok yakın istişare kanadı oluştu. Bu konunun barışçıl yönde çözülmesi doğrultusunda bu istişare kanalının önemli etkileri oldu.Her iki ülkenin de amacı küresel barışa katkı sağlamak, bölgesel istikrarı korumaktır."

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