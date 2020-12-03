Brezilya, iPhone'ların kutusundan şarj adaptörü çıkmasını zorunlu kılacak

Sao Paulo eyaletinin tüketiciyi koruma kurumu, iPhone'ların kutusundan şarj adaptörü çıkmasının zorunlu kıldı.

Webtekno'nun haberine göre, Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin tüketiciyi koruma kurumu olan Procon-SP, Apple’dan bir açıklama talep ederek iPhone kutusundan şarj adaptörü çıkarmasının tüketicilere zarar vermeyeceğini ve çevreye gerçek faydalarını kanıtlamasını istedi. Apple, Procon-SP’nin bu talebi üzerine çoğu kullanıcının zaten uyumlu bir şarj cihazına sahip olduğunu, kararın karbon emisyonlarını azaltacağını bildirdi.

Procon-SP ise şarj adaptörünün ürünü kullanmak için temel bileşenlerden biri olduğunu, iPhone’ları şarj adaptörü olmadan satmanın Brezilya Tüketici Savunma Yasası’na aykırı olduğunu öne sürdü. Procon-SP’ye göre şarj cihazını kutudan çıkararak çevreci bir eylem gerçekleştirdiğine dair yeterli kanıt sunmayan Apple, üçüncü taraf şarj adaptörü satın alan müşterilerine aynı teknik desteği sunacağını da garanti etmedi. Apple bugün Procon-SP'nin Sao Paulo eyaletinde iPhone’larda şarj adaptörü zorunluluğuna yanıt vermek zorunda.

Brezilya Ulusal Tüketici Sekreterliği de tüm ülke çapında iPhone’ların şarj adaptörüyle satışa sunulmasını zorunlu kılmayı planlıyor.

Apple, ekim ayında iPhone 12'yi tanıttığı lansmanda iPhone kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklıkların çıkarıldığını açıklamıştı. Apple, daha önce yerel yasalar nedeniyle bu kararını Fransa’da bozmak zorunda kaldı. Fransa’da satışa sunduğu iPhone 12 modellerinin kutusuna kulaklık eklemeye devam eden Apple, Brezilya'da da iPhone 12 modellerinin kutusuna şarj adaptörü eklemek zorunda kalacak.