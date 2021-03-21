Brezilya, iPhone 12 modelini şarj aleti olmadan satan Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti

Brezilya tüketici koruma kurumu, yeni çıkan iPhone 12 modellerine şarj aleti eklemediği için Apple'a 2 milyon dolar ceza verdi.

Business Insider'da yer alan habere göre, Brezilya'nın tüketici koruma kurumu Procon-SP, Apple'a iPhone 12 modellerinin şarj aleti olmadan satılması sebebiyle ceza verdi.

Apple, geçen ekim ayında, çevreyi koruma amacıyla iPhone 12 modellerinin şarj aleti ve kulaklık olmadan satılacağını duyurmuştu. Brezilya'daki kurum, Apple'ın bu karardaki çevresel katkıyı gösteremediğini söyledi.

Procon-SP, Apple'ın ürün tanıtımında yanlış yönlendirdiğini savundu. Aynı zamanda Apple'ın fabrika kusurlu cihazları sattığı, tüketicilerle yapılan sözleşmede haksız şartlar sağladığı ve hâlâ garanti kapsamındaki bir ürünü tamir etmediği belirtildi.

Apple, verilen karara itiraz etme hakkına sahip. Şirket, bu itirazı sonucunda herhangi bir anlaşmaya varamazsa konu mahkemeye taşınabilir.





