Brezilya hükümeti dağılmanın eşiğinde



Brezilya'da ikidarın küçük ortağı Demokratik Hareket Partisi (PMDB) bugün koalisyondan ayrılmayı görüşecek. PMDB, 2003'ten bu yana İşçi Partisi ile birlikte koalisyon hükümetini oluşturuyor.

Rousseff'in görevden alınma süreci hızlanacak

Gözlemciler, PMDB'nin koalisyon ortaklığından ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Bu gelişmenin yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınma sürecini hızlandırabileceğine dikkat çekiliyor.

Turizm Bakanlığından ayrılma kararı alan Henrique Alves, PMDB lideri Michel Temer'e yakınlığıyla biliniyor. Devlet başkanı yardımcılığını yürüten Temer, Rousseff'in görevden alınması halinde başkanlık görevini üstlenecek.

Lula'ya hükümet görevi verdi

Yolsuzlukla suçlanan Rousseff, bu ay içinde selefi Luiz Inácio Lula da Silva'yı hükümetin genel sekreteri atayarak tepkileri üzerine çekmişti.

Brezilya'yı 2003 – 2011 yılları arasında yöneten Luiz Inácio Lula da Silva hakkında son dönemde Petrobras yolsuzluk skandalına karıştığı yolunda iddialar ortaya atılmıştı.

Petrobras yolsuzluk skandalı

Devlete bağlı Petrobras petrol şirketindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda İşçi Partili politikacı ve eski Petrobras üst düzey yöneticisinin yanı sıra özel sektörden de üst düzey yöneticiler soruşturma kapsamına alınmıştı.