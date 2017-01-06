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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya hapishanesinde ayaklanma: 33 ölü

Brezilya’nın hapishanelerinde suç çeteleri arasında yaşanan savaş durmuyor

06 Ocak 2017 22:51

Brezilya'nın kuzeyindeki Roraima eyaleti yargısı hapishane ayaklanmasında 33 tutuklu ve mahkumun öldüğü bildirdi. Güvenlik birimleri Monte Cristo hapishanesinde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladı. Roraima yerel yetkilisi Uziel Castro faillerin Brezilya'nın en tehlikeli çetelerinden biri olan Primeiro Comando do Capital'in (PCC) üyesi olduğunu söyledi.

Manaus kentinde pazartesi günü çıkan ayaklanmada da iki suç çetesi arasında çıkan kavgada 56 tutuklu ve mahkum ölmüştü. Ölen kişilerin çoğunun PCC üyesi olduğu belirtiliyor. Amazona eyaletinin yetkilileri Manaus'taki ayaklanmanın ardından suç çeteleri arasındaki savaşın yayılabileceği yönünde hükümeti uyarmıştı.

 

Hapishaneler kapasitenin üzerinde

 

Monte Cristo hapishanesinde geçtiğimiz ekim ayında da 10 kişi öldü. Yaklaşık bin 400 tutuklu ve mahkumun bulunduğu Monte Cristo hapishanesinin kapasitesi aslında 700 kişilik.

Brezilya dünyada en fazla tutuklu ve mahkum sayısına sahip ülkelerden biri. Barış ve Çatışma Çözümü Enstitüsü'nün (IPCR) verilerine göre 372 bin kişi barındırma kapasitesine sahip hapishanelerde 620 binden fazla tutuklu ve mahkum bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/DK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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