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Spor

'Brezilya halkından af diliyoruz, bizi bağışlayın'

Almanya’ya 7-1 gibi büyük bir farkla yenilen Brezilya’da deneyimli teknik direktör Scolari, sorumluluğu üstlendi

09 Temmuz 2014 15:27

Dünya Kupası yarı final mçında Almanya karşısında alınan 7-1'lik hezimet sonrası basın toplantısında konuşan Brezilya Teknik Direktörü Felipe Scolari, "Bu maçtan dolayı halkımızdan af diliyoruz. Kötü oyunumuz için bizi bağışlayın" dedi.

Bütün sorumluluğun kendisinden olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Sahada yapılan her şeyden ben sorumluyum. Suçlanacak birisi varsa o da benim" diye konuştu.

Taraftarların kendilerini güzel şekilde desteklediğini vurgulayan Scolari, "Hedeflerimize ulaşamadığımız için üzgünüz. Taraftarlar bizi yedi farkla gerideyken bile destekledi. Altı dakikada dört gol yemek normal değil. Fakat böyle şeyler gerçekleşebiliyor. Almanya bile ne olduğunu anlayamadı" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Brezilya, 12 yıl aranın ardından evinde ilk kez yenildi ve Dünya Kupası yarı finallerinde ilk kez bir takım kalesinde 7 gol gördü. Daha önce turnuva tarihinde yarı finallerde alınan en farklı skor, 1954'te Batı Almanya'nın Avusturya'yı 6-1 yendiği maç olmuştu.

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