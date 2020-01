Brezilya Döneri en çok beğenilen lezzetler arasında yer aldı

İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nı İstanbul\'da geçirenler en çok kırmızı eti tercih etti. Etiler\'de bir mekan 2 gün içerisinde 950 kişiyi ağırlayarak bin 50 kilo et sattı. Bayram boyunca yüzde 100 doluluk oranıyla çalışan Scarlet\'in Kurucu Ortağı et ustası Süleyman Dilek en çok bonfile tercih edilirken en çok beğenilen lezzetin ise kurban etinden yaptıkları Brezilya Döneri olduğunu söyledi.

İstanbul\'un boşluğundan faydalananlar soluğu gurme et restoranlarında aldı. Hem eğlence hem de farklı lezzet arayanların imdadına ünlü et ustası Şef Süleyman Dilek yetişti. Kendine has tarzıyla özel lezzetler hazırlayan Dilek, son 3 günde 950 kişiyi ağırladığını dile getirdi. Restoranında kişi başı et tüketiminin 1 kilo olduğunu söyleyen Dilek 500 kilo bonfile, 100 Kilo kuzu kafes, 50 kilo Brezilya Döneri, 100 kilo antrikot ve 300 kilo dana Asado tüketildiğini ifade etti. Bu lezzetler arasında en çok ilgi gören ise Brezilya döneri oldu.

BREZİLYA DÖNERİ 2 GÜN BOYUNCA PİŞİYOR

Süleyman Dilek\'İn en özel lezzetlerinden olan Brezilya Döneri Churrascaria, dananın özel bölgesi olan sırtından yapılıyor. Scarlet\'e ait olan bu tat, iki gün boyunca iste pişiyor ve dışı simsiyah olurken için pembe ve sulu kalıyor. Deneyenlerden tam not alan Brezilya Döneri kurban bayramında en çok beğenilen lezzetler arasında ilk sırada yerini aldı.

KÜŞLEMENİN YENİ ADRESİ : SCARLET

Film karelerini andıran dekorasyonu ile dikkat çeken Scarlet, İstanbul\'un ilk Steakhouse- Şehir Kulubü konseptine sahip. Geleneksel lezzetleri modern sunumla harmanlayan Süleyman Dilek, dana kaburga, dana ilik ve küşleme mönünün en favori ürünü olduğunun altını çizdi.

DANA KABURGA 5,5 SAAT PİŞİRİLİYOR

Dana kaburga 5,5 saat pişirilerek yapılıyor ve incecik bir kemik üzerinde servis ediliyor. Öğlenleri barbekü sosla, akşamları kırmızı soğanlı, rokforlu sos ile hazırlanıyor. Dana ilik ve kuzu küşleme de mekanın favori lezzetleri arasında…

DÜNYA MUTFAKLARINDAN SEÇKİN LEZZETLER SCARLET\'TE

Dünya mutfağından seçkin lezzetleri ve birbirinden özel kokteylleri ile dikkat çeken Scarlet ayrıcalıklı ambiyansı, zengin menüsü, özgün dekorasyonu ve servis ayrıcalığı ile şehrin en favori adreslerinden biri. Yalnızca en iyi etlerden oluşan bir steakhouse menüsüne sahip olmayan Scarlet\'te vejetaryenler içinde alternatif menüler mevcut.