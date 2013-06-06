Brezilya Devlet Başkanı'ndan, Dünya Çevre Günü’nde yerlilere gözdağı

Brezilya’nın orta kesimindeki Mato Grosso do Sul eyaletinde, Buriti Sidrolândia’da bir çiftliği işgal eden yerliler ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmada, bir yerli sırtından kurşunlanarak öldürüldü. Bunun üzerine direnmeye devam eden yerliler, adalet istiyorlar.



Brezilya Devlet Başkanı Dilma, bir yandan yerlilerle uzlaşmaya çalıştıklarını belirtirken, diğer yandan herkesin yasalara uymak zorunda olduğunu belirtti. Hükümetlerinin yargının ve yasaların çerçevesinde hareket ettiğini belirten Dilma, bölgeye 110 ulusal güce mensup muhafız (Força Nacional) ve federal polis yollamaya karar verdi.



Bu Brezilya hükümetinin sorunu “zorla çözmeye” karar verdiğini gösteriyor. Aynı şekilde Belo Monte barajı çevresine de yine ulusal güce mensup muhafızlar yollanacak. Çünkü orada da hükümet ile yerli temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamadı. Dilma, ülke içindeki muhalif çevrelerce “otoriter” olmakla suçlanıyor.



Űstelik Dünya Çevre Günü’nde yerlilere yönelik bu tehdit, Dilma’nın gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda karizmasını olumsuz etkileyecek. Yerlilere tarihsel soykırım yapılan bu kıtada, bir de onları beyazların yaptığı yasalara uymaya zorlamak adaletli bir davranış değildir.



Bu arada Atlantik Ormanları Enstitüsü (Inpe) tarafından yeni yapılan bir araştırmaya göre, Brezilya’daki Atlantik ormanlarından sadece 2011-2012 yılları arasında yaklaşık 235 km² ya da 23 bin 548 hektar kaybedildiği,bunun ise 23 bin futbol sahasına eşit olduğu bildirildi