-Brezilya Devlet Başkanı Roussef Türkiye'de ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef'i Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı. Türkiye ve Brezilya milli marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından Roussef, Onur Kıtası'nı selamladı. Gül ve Roussef, Çankaya Köşkü'nün Büyük Şeref Kapısı önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti. Törene Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve Roussef'in beraberindeki bakanlar da katıldı.