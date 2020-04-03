Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, eyalet valisini salgın sebebiyle kumsalları kapattığı için eleştirdi: Burayı diktatörlük mü sanıyor?

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Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir kez daha ülkesindeki yerel yönetimleri hedef alarak, yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri eleştirdi.

Bolsonaro, insanlara evde kalma emri veren Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel'in kumsalları kapatma kararının "diktatörce" olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalına telekonferans yoluyla konuk olan Bolsonaro, "Kumsallara yasak getirmek mi? Aman tanrım. Kumsallar açık havadır, gitmekte hiçbir problem yok" diyerek kendi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarla gelişti.

Bolsonaro, kendisine muhalif olan Rio de Janeiro valisini eleştirerek, "Ne düşünüyor? Buranın bir diktatörlük olduğunu mu?" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, Koronavirüs salgınını "yeterince ciddiye almadığı" gerekçesiyle birçok kişi tarafından eleştiriliyordu. Salgın sebebiyle evden çıkmayan insanlar, uzun süre boyunca her gece camlardan Bolsonaro karşıtı sloganlar attı.

Brezilya lideri salı akşamı bu tepkilere karşılık vererek Covid-19 salgınını "çağın en büyük sınavı" olarak nitelendirmişti.