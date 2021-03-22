Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Koronavirüs'e karşı kapanma kararı alan yerel yöneticilere: Tiranlar!

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Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerinde ve şehirlerinde Koronavirüs salgınını yavaşlatmak için kapanma kararı alan vali ve belediye başkanlarını "tiran" olarak nitelendirdi.

Doğum gününde başkent Brasilia'da destekçilerine seslenen Bolsonaro, hükûmetinin "elinden gelen her şeyi yaptığını" ve artık ekonomiyi açmanın zamanının geldiğini söyledi.

Geçen hafta ülkenin önde gelen sağlık enstitülerinden Fiocruz, Brezilya'nın sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu söylemişti.

66 yaşındaki Bolsonaro salgın boyunca sert önlemlere karşı çıkmış, kapanmanın ekonomiye etkisinin virüsün kendisinden daha ağır olacağını savunmuştu. Bolsonaro geçen haftalarda daha yoğun önlem isteyenlere "mızmızlanmayı kesin" demişti.