Brezilya deli dana hastalığı vakalarını doğruladı; Çin'e sığır eti ihracatını askıya aldı

Brezilya, iki ayrı yerli et fabrikasında "atipik" deli dana hastalığı vakasını doğruladıktan sonra Çin'e sığır eti ihracatını askıya aldı.

Tarım Bakanlığı yaptığı açıklamada, insan veya hayvan sağlığı için herhangi bir risk olmadığını vurgulamasına rağmen, geçici askıya alma süreci, iki ülke arasında mevcut protokol kapsamında alındı.

Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı Brezilya'nın sığır eti ihracatının yarısından fazlası Çin ve Hong Kong'a gidiyor.

Deli dana hastalığı ilk olarak 1980'lerde Birleşik Krallık'ta ortaya çıktı ve dünyanın birçok ülkesine yayılarak tüketicilerin alarma geçmesine ve sığır eti endüstrisinde ciddi bir krizin tetiklenmesine neden oldu.