Brezilya'daki 33 metrelik vajina heykeli Bolsonaro destekçilerini kızdırdı

Brezilya'da yapılan 33 metrelik bir vajina heykeli Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu destekleyen aşırı sağcılar ve ülkedeki sanatseverler arasında kavgaya neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, görsel sanatçı Juliana Notari tarafından yapılan Diva isimli vajina heykeli bir sanat parkında sunuldu. Eseriyle ilgili Facebook'tan açıklama yapan Notari, amacının doğa ve fallosentrik kültür arasındaki ilişkiyi sorgulamak olduğunu söyledi. Notari, cinsiyet üzerine bir tartışma başlatmak istediğini de söyledi.

Notari'nin Facebook paylaşımına pek çok Bolsonaro destekçisi olduğunu vurgulayan hesap tarafından tepki geldi. Tepkiler arasında "Hangi solcuları kandırıyorsun?" ifadeleri de yer aldı.

Öte yandan Notari'nin eserini toplumsal cinsiyet üzerine başlattığı tartışma nedeniyle övgüyle karşılayan çok sayıda kişi oldu.

Bolsonaro, 2019'da göreve başladığındna bu yana pek çok sanatçıya ve sanat eserine hakaretlerde bulunmuştu.