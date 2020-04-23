Brezilya'da virüsün Amazon kabilelerine ulaşacağı konusunda endişe artıyor; Manaus'ta toplu mezar kazıldı

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Brezilya'nın Amazonas eyaletinde bulunan Manaus kentinde toplu mezarlar kazıldı. Yeni tip Koronavirüs'ün bölgede yayılması, Amazon Ormanları'ndaki yerli halkların salgından ağır bir şekilde etkilenebileceği konusundaki endişeleri arttırdı.

2 milyon nüfuslu Brezilya'da günde 100 kişinin gömülmeye başlandığı belirtildi. The Times'ın aktardığına göre bu sayı, normal ortalamanın üç katı.

Manaus Belediye Başkanı Arthur Virgilio Neto, CNN Brezilya'ya yaptığı açıklamalarda "durumun kritik olduğunu" ve "sağlık sistemine çok yüklenildiğini" belirtti.

Şehir, 300'de fazla kabilenin yaşadığı Amazon bölgesinin çok yakınında bulunuyor. Yerli kabileler, yüz yıllardır aynı şekilde yaşıyor. Koronavirüs salgınının medikal hizmetlerden çok uzakta yaşayan bu kabilelere ulaşmasının yıkıcı sonuçları olabileceği konuşuluyor.

Yerel gazete Rio Times da, yerel hükûmetin toplu mezarlar kazılması için emir verdiğini bildirdi.

Brezilya'da 46 bin 182 yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede 2 bin 924 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.