Brezilya'da toprak kayması: 14 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde, şiddetli yağış sonucu Cumartesi günü gerçekleşen toprak kaymasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre; devlet yetkilileri, kurtarma ekiplerinin son 24 saat içinde 850 çağrıya cevap verdiğini ve etkilenen bölgelerde 144 kişiyi güvenli hale getirebildiğini söyledi.

Paraty Belediye Başkanı Luciano Vidal, bölgede en az 7 kişinin öldüğünü; 70'ten fazla ailenin de evsiz kaldığını söyledi. Vidal, evsiz insanlar için barınak sağladıklarını ve pansiyon kiraladıklarını belirtti.

Sivil savunma yetkililerinin yaptığı açıklamada; yalnızca 5 kişinin ölümü doğrulandı.

Turistik bir yer olan kasabada, daha fazla yağış beklendiği için olağanüstü hal ilan edildi.

Son eyalet çetelesine göre; yakındaki Angra dos Reis'de de en az altı kişi öldü.

Şubat ayında, 240 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, 23 Mart'ta, Rio de Janeiro'nun yukarısındaki tepelerdeki Petropolis bölgesinde, Şubat ayında meydana gelen toprak kaymaları ve sel sonucunda yaklaşık 240 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.