Brezilya'da Tite dönemi sona eriyor

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılacağını açıkladı.

Brezilya'da yayın yapan SporTV'ye açıklamalarda bulunan Tite, "Dünya Kupası'nın sonuna kadar görevimdeyim. Yalan söylemek için bir sebebim yok. Kariyerimde her şeyi kazandım, tek eksik Dünya Kupası." ifadelerini kullandı.

2016'da Dunga'nın yerine takımın başına geçen Tite, 2019'da Brezilya Milli Takımı'yla Copa America'yı kazandı. 2021'deki Copa America'da ise Brezilya, finalde Arjantin'e yenilmişti.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan Tite yönetimindeki Brezilya, grubunu lider olarak tamamladıktan sonra son 16 turunda Meksika ile eşleşmişti. Rakibini 2-0'la eleyerek bir üst tura yükselen Brezilya, çeyrek finalde Belçika'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

2016'dan bu yana Brezilya Milli Takımı'nın başında 70 maça çıkan 60 yaşındaki teknik adam, 52 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Tite, hangi takımları çalıştırdı?

Antrenörlük kariyerine Garibaldi-RS'de başlayan Tite, Caxias, Veranopolis, Juventude, Gremio, Sao Caetano, Corinthians, Atletico MG, Palmerias, Al-Ain ve Internacional'de görev aldı.

Kariyerinin en başarılı dönemini Corinthians'ta geçiren Brezilyalı teknik adam, 3 kez göreve geldiği Corinthians'ta 5 kupa kazandı.

Corinthians'la 2011 ve 2015'te Brezilya Serie A şampiyonluğu yaşayan Tite, 2012'de Libertadores'te ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Tite yönetimindeki Corinthians, 2013'te ise Campenato Paulista ve Sudamericana'da şampiyon oldu.