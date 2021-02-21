Brezilya'da stres atmak isteyenlere 5 dolara 'öfke odası' fırsatı: Çekiçlerle eski aletleri kırıyorlar

Brezilya'da stresle başa çıkma yöntemi olarak "öfke odaları" açıldı. Sao Paolo'daki işletme, yaklaşık 5 dolar karşılığında çekiçlerle eski aletleri kırma olanağı tanıyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Sao Paulo şehrindeki Cidade Tiradentes bölgesinde 1 ay önce Vanderlei Rodrigues tarafından açılan 'Öfke Odası'na gidenler büyük çekiçlerle eski televizyon, bilgisayar, yazıcı ve benzer aletleri paramparça edebiliyor.

Koruyucu kıyafet ve başlık giyen katılımcılar aynı zamanda kendilerini en çok sinirlendiren ve strese sokan şeyleri duvara yazıp hedef alabiliyor. 42 yaşındaki Rodrigues özellikle pandemi nedeniyle vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 'Öfke Odası' tecrübesini yaşamanın ücreti de 4.64 dolar.