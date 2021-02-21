Brezilya'da stres atmak isteyenlere 5 dolara 'öfke odası' fırsatı: Çekiçlerle eski aletleri kırıyorlar

Brezilya'da stresle başa çıkma yöntemi olarak "öfke odaları" açıldı. Sao Paolo'daki işletme, yaklaşık 5 dolar karşılığında çekiçlerle eski aletleri kırma olanağı tanıyor.
Koruyucu kıyafet ve başlık giyen katılımcılar aynı zamanda kendilerini en çok sinirlendiren ve strese sokan şeyleri duvara yazıp hedef alabiliyor. 42 yaşındaki Rodrigues özellikle pandemi nedeniyle vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 'Öfke Odası' tecrübesini yaşamanın ücreti de 4.64 dolar.
Reklamcılık sektöründe çalışan ve işe gitmek için saatlerini yollarda harcadığını anlatan 40 yaşındaki Alexandre de Carvalho, pandemi nedeniyle sağlık endişeleri taşıdığını söyleyip "Buraya gelip biraz olsun adrenalin salgılamak harika" dedi.