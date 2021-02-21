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Dünya

Brezilya'da stres atmak isteyenlere 5 dolara 'öfke odası' fırsatı: Çekiçlerle eski aletleri kırıyorlar

21 Şubat 2021 11:37

Brezilya'da stresle başa çıkma yöntemi olarak "öfke odaları" açıldı. Sao Paolo'daki işletme, yaklaşık 5 dolar karşılığında çekiçlerle eski aletleri kırma olanağı tanıyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre,  Sao Paulo şehrindeki Cidade Tiradentes bölgesinde 1 ay önce Vanderlei Rodrigues tarafından açılan 'Öfke Odası'na gidenler büyük çekiçlerle eski televizyon, bilgisayar, yazıcı ve benzer aletleri paramparça edebiliyor.

Koruyucu kıyafet ve başlık giyen katılımcılar aynı zamanda kendilerini en çok sinirlendiren ve strese sokan şeyleri  duvara yazıp hedef alabiliyor. 42 yaşındaki Rodrigues özellikle pandemi nedeniyle vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 'Öfke Odası' tecrübesini yaşamanın ücreti de 4.64 dolar.

Reklamcılık sektöründe çalışan ve işe gitmek için saatlerini yollarda harcadığını anlatan 40 yaşındaki Alexandre de Carvalho, pandemi nedeniyle sağlık endişeleri taşıdığını söyleyip "Buraya gelip biraz olsun adrenalin salgılamak harika" dedi.

 

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