Brezilya'da sel ve heyelandan ölenlerin sayısı 64'e yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, ülkedeki 853 belediyeden 101'inde acil durum ilan edildiğini dile getirerek, fırtına nedeniyle 65 kişinin de yaralandığını söyledi. 19 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Sel ve heyelan nedeniyle evsiz kalanların sayısının 35 bin kişiye yükseldiğini ifade eden Zema, 4 bin 101 kişiye de geçici barınma sağlandığını kaydetti.

Zema, doğal afetler nedeniyle "ülkede 3 günlük yas" ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Belo Horizonte, Sabara, Rio Acima, Brumadinho, Contagem, Nova Lima, Betim, Riberio das Neves ve İbrite'de halkı yeni heyelan riskine karşı uyardı.