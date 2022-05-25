Brezilya'da polisin uyuşturucu kaçakçısı çeteye baskınında en az 21 kişi hayatını kaybetti

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde, polisin uyuşturucu kaçakçısı bir örgütün liderlerini yakalamaya yönelik baskınında en az 21 kişi öldürülürken yedi kişi de yaralandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Brezilya’da Rio tarihinin en ölümcül polis operasyonlarından biri yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığı habere göre, gece saatlerinde duyulan silah sesleri uzun süre devam etti.

Polis, Rio’nun en büyük organize suç örgütü Comando Vermelho’nun liderlerini yakalamak için baskın düzenlerken helikopter desteği de gönderildi.

Operasyonda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasına çete ve polisin kurşunları arasında vurulan bir kadın da vardı.

Rio eyaletini savcıları, cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güvenlik güçlerine operasyonun detaylarını sunmaları için 10 günlük süre verildi.