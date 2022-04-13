Brezilya'da orduya alınan on binlerce Viagra için Bolsonaro'dan açıklama talep ediliyor

Brezilya’da ordu için on binlerce, penis sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan Viagra'nın satın alındığının öğrenilmesi üzerine muhalefet, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’dan açıklama talep ediyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Brezilya medyası Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin toplamda 30 binden fazla Viagra satın aldığını aktardı. Ordu, ilacın pulmoner hipertansiyon tedavisi için satın alındığı söyledi. O Globo gazetesi, alınan hapların çoğunlukla penis sorunları için kullaıldığını aktardı.

Muhalefet milletvekili Elias Vaz, “Bolsonaro yönetiminin neden yüksek miktarda Viagra harcaması yaptığını öğrenmeliyiz” dedi.

Twitter’dan paylaşım yapan Brezilyalı şarkıcı Zelia Duncan “Ordunun Viagrasını bile ödediğinizi bilmek nasıl hissettiriyor?” yazdı.

Rio bölgesi Kongre üyesi Marcelo Frexio, Viagra alımına ilişkin inceleme başlatılmasını talep ederken “Bolsonaro yönetimi Covid aşısı alımında bile oyalanırken ordu için pahalı Viagra’dan 35 bin tane alınmasını onayladı” dedi.