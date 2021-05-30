Brezilya'da on binlerce insan Koronavirüs salgınını yönetemeyen Bolsonaro'nun azledilmesini isteyerek sokağa çıktı

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Koronavirüs nedeniyle yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği Brezilya'da, on binlerce kişi hükûmete tepki göstermek için sokaklara çıktı. Brezilya'nın büyük şehirlerinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgın karşısında attığı adımlar nedeniyle azledilmesi talep edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya'da Bolsonaro'ya tepki olarak 200 şehir ve kasabada on binlerce insan sokağa çıktı. 55 yaşındaki aktivist Silvia de Mendonça "Bugün Bolsonaro'nun soykırımcı yönetimini yenmek için yapılan mücadelede bir köşe taşı" dedi.

Sokağa çıkan ve Koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden insanlar "Daha fazla Brezilyalının hayatını kaybetmesini bekleyemeyiz. Bu hükûmet düşene kadar her gün sokağa çıkmamız gerekiyor" dedi.

Anketler, sağcı popülist lider Bolsonaro'nun Covid-19 salgını boyuncaki adımlara yönelik tepkileri gösteriyor. Anketlere göre şu an nüfusun yüzde 57'si Bolsonaro'nun azledilmesi gerektiğini düşünüyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başından bu yana Koronavirüs'ü ciddiye almadığını sık sık belirtti. Salgına karşı kapanma önlemlerine karşı duran Bolsonaro, virüsten çok ekonomiyi kurtarmayı öncelik olarak gördüğünü belirtiyor.