Brezilya'da Omicron varyantı sonrası, Copacabana Plaj'ndaki ünlü yılbaşı kutlaması iptal edildi

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Copacabana Plajı’ndaki yılbaşı kutlaması bu sene Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle iptal edildi.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, Koronavirüs salgınının devam etmesi ve yeni mutasyonlar nedeniyle Copacabana Plajı'nda her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı dünyaca ünlü yılbaşı kutlamalarının bu sene de iptal edildiğini duyurdu.

“Bilime saygı duyuyoruz” ifadelerini kullanan Paes, şehirdeki ve eyaletteki bilimsel komitelerin arasında etkinliğin yapılması konusunda görüş farklılıkları bulunduğunu ancak en kısıtlayıcı olan görüşe uyacaklarını belirtti.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafından 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Sao Paulo’ya gelen Brezilyalı bir çiftte Omicron mutasyonunun tespit edildiği duyurulmuştu.