Brezilya'da mezar üzerinde seks yapan çift tepki çekti

Brezilya'da bir mezarın üzerinde seks yaparken görüntülenen çift tepki çekti.

Daily Star'da yer alan habere göre, Brezilya'nın Para eyaletinde, Itaituba Belediyesi içinde meydana gelen olay, Hristinyanlar için kutsal bir gün olan "Kül Çarşambası"nda yaşandı.

Bir çiftin mezarlıkta, bir mezarın üzerinde seks yaptığı anlar görgü tanıkları tarafından video çekildi. Video önce Facebook'ta paylaşıldı ancak kısa süre sonra platformun kuralları çerçevesinde kaldırıldı.

Brezilya Ceza Kanunu'na göre çift, "müstehcen hareket"le suçlanıyor.