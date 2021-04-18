Brezilya'da Koronavirüs varyantı uyarısı: Mümkünse hamileliği erteleyin

Brezilya'da P.1 olarak bilinen Koronavirüs varyantının hamile kadınları daha önceki varyantlara göre daha çok etkilediğine dair bulgular nedeniyle kadınlara, hamile kalma planlarını ertelemeleri önerildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkili Raphael Parente, Brezilya'daki Koronavirüs salgınının boyutu nedeniyle hastanelerin yoğun olduğuna ve Koronavirüs'ün Brezilya kaynaklı varyantı olarak bilinen P.1'in etkilerine işaret etti. Parente "Eğer mümkünse, hamilelik planlarını bir süre erteleyin" dedi.

Parente, "Klinik tecrübeler, yeni varyantın hamile kadınlar üzerinde daha agresif hareket ettiğini gösteriyor" dedi.

Brezilya'da Manaus kentinde ilk kez tespit edilen P.1 varyantı, Brezilya'daki yaygın Koronavirüs türü hâline geldi.