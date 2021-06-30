Brezilya'da Covid-19 kaynaklı 2 bin 975 çocuk ölümü tespit edildi

Küresel sağlık kuruluşu Vital Strategies, Brezilya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi kaynaklı 2 bin 975'ten fazla çocuk ölümü yaşandığını tespit etti.

Vital Strategies'ten Epidemiyolog Dr. Ana Luiza Bierrenbach CNN'e, "Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölen çocukların sayısı, dünyanın diğer ülkelerinden 10 kat daha fazla" dedi.

Covid-19'un yaşlılar üzerinde, çocuklardan çok daha şiddetli bir etkiye sahip olduğu biliniyor. Brezilya'daki toplam ölüm sayısı şu anda 514 binden fazla ölüm sayısına sahipken, Covid-19 kaynaklı çocuk ölümü sayısı 2 bin 975.

Brezilyalı çocuk doktoru Dr. Andre Laranjeira, "Doğrusu, çocuklarda Covid-19 pandeminin başlangıcında ihmal edildi. Pek çok çocuk doktoru, tipik solunum yolu semptomlarını sergileyen çocuklar için Covid-19 testleri istemeye direnç gösterdi" dedi.

Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer uzmanı ve araştırmacı Dr. Marisa Dolhnikoff, Covid-19'un çocuklar ve ergenler üzerindeki etkisini araştırıyor ve çocuklar ve yetişkinlerin farklı semptomlar gösterebileceğini söylüyor.

Dolhnikoff, "Bu farklı türdeki semptomların Covid-19 ile ilişkili olabileceğini ve bu çocukların çok ciddi bir hastalık gösterebileceğini bilmemiz gerekiyor" dedi.