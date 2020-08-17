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Dünya

Brezilya'da Amazon yerlileri Koronavirüs önlemlerinin artırılması talebiyle trafiği durdurdu

Protestocular, yaşadıkları bölgeye giriş için kısıtlama olmadığını ve dışarıdan gelen kişilerin virüsü getirdiğini söylüyor

17 Ağustos 2020 19:52

BBC Türkçe

Brezilya'da Amazon yerlileri, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı daha iyi koruyucu önlemler alınması talebiyle ülkedeki ana yollardan birini trafiğe kapattı.

Associated Press'in haberine göre, Kayapo Mekragnitire kabilesi, güneydeki Para eyaletinde Covid-19'a karşı korunmaları için hükümetten daha fazla yardım talep etti.

Novo Progresso kenti yakınlarında yaşayan yerliler, kabilenin dört yaşlı liderinin ölümünden ve onlarca vakadan yetkilileri sorumlu tuttu.

Protestocular, yaşadıkları bölgeye giriş için hiçbir kısıtlama olmadığını ve dışarıdan gelen kişilerin virüsü getirdiğini söylüyor.

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