Brezilya'da Adalet Bakanı istifa etti; hükûmet karıştı

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Brezilya siyasetinin en kuvvetli isimlerinden biri olarak görülen Adalet Bakanı Sergio Moro, cuma günü geç saatlerde görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Moro, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu gizli belgelere erişim için kendisine yakın yeni bir federal polis şefi atamaya çalışmakla suçladı ve istifasına gerekçe olarak bunu gösterdi.

Bakanın suçlamaları hükûmet içinde krize neden oldu. Kabine içi krizin yanı sıra Brezilya'da halk yönetimi protesto etti ve Bolsonaro'ya soruşturma açılmasını talep etti.

Bolsonaro, Moro'nun suçlamalarının ardından destekçilerini arkasına alarak bir basın açıklaması yaptı ve "Özür dilerim sayın bakan, benim adımı yalancıya çıkaramayacaksın" dedi.

Ancak Bolsonaro'nun açıklaması tepkiyi engelleyemedi. Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan Brezilyalılar, evlerinin camlarından tencere tavaya vurarak hükûmeti protesto etti.

Brezilya başsavcısı Augusto Aras, Yüksek Mahkeme'den konuyla ilgili soruşturma başlatmak için izin talep etti.