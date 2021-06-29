"Brezilya'da 400 bin Covid-19 ölümü hükûmet doğru adımları atsaydı önlenebilirdi"

Brezilya’da Koronavirüs salgınının ölçeğini tespit eden araştırmayı yürüten epidemiyolojist Pedro Hallal, ülkede daha sıkı sosyal mesafe önlemi alında ve aşılama programı daha erken başlasa 400 bin Covid-19 kaynaklı ölümün önlenebileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Pelotas Federal Üniversitesi’nden Pedro Hallal, yaptığı çalışmalar sonucu, ülkedeki yaklaşık yarım milyon Covid-19 ölümünün yüzde 80’inin gerekli politikaların uygulanmasıyla önlenebilir olduğu sonucuna vardı.

Hallal, “Bu sayıların tüm sorumluluğu federal hükûmetin özellikle de Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun omzunda” dedi.

Hallal, Bolsonaro’nun Covid-19’u “hafif bir gribe” benzettiğini, hükûmetin maske zorunluluğu uygulamadığı ve aşılama programını geç başlattığını hatırlattı.

Geçen hafta parlamentonun hükûmetin Covid-19 salgınında attığı adımların incelendiği meclis soruşturmasıda ifade veren Hallal, Brezilya’da Covid-19 ölüm ortalamasının dünyanın kalanından dört kat fazla olduğunun altını çizdi.

Brezilya'da aşılama programı ocak ayının sonunda başlamış ancak hükûmet ilaç şirketleriyle anlaşmazlıkları sonucu çok sayıda kesinti yaşanmıştı.