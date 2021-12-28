Brezilya'da yakalanan 1,3 ton kokain için Türk pilota İstanbul'da gözaltı

Brezilya’da içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilen Türk jetinin pilotu V.D. yürütülen soruşturma kapsamında; Fransa’dan gelerek İstanbul Havalimanı'na girdiği sırada gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 kişiyi daha yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta ele geçirilen 1 ton 300 kilo kokain ile ilgili soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatıyla içinde 1,3 ton kokain bulunan uçağın pilotu şüpheli V.D. 26 Aralık 2021 günü saat 04:20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldiği sırada gözaltına aldı. Pilotun Fransa’dan geldiği belirtildi.

Pilot V.D’nin sabaha karşı gözaltına alınmasından sonra emniyet güçleri, İstanbul’da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, söz konusu uçağın kiralanmasıyla ilgili olarak Ş.Ö., L.Ö., A.B.B., F.R.B., B.K.Ö., N.Ö.B.'yi de gözaltına aldı. 6 kişinin kaldıkları mekânlarda da arama yapıldı.

Böylece Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı pilotla birlikte 7’ye ulaşırken, polis ve savcılığın soruşturmaya ilişkin çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

Soruşturmaya konu olan ACM Airlines Özel Havacılık Şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta 4 Ağustos 2021’de Brezilya’da 24 bavul içerisinde bin 304 kilo kokain ele geçirilmişti. (ANKA)