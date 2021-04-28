Brezilya'da 24 saatte 3 bin 86 Covid-19 kaynaklı ölüm

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.

Bir günde 3 bin 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 395 bin 22'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19'u atlatanların sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.