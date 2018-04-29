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BBC Türkçe

Brezilya cumhurbaşkanına rüşvet suçlaması

Brezilya'da federal başsavcı, Cumhurbaşkanı Michel Temer'i rüşvet kabul etmekle suçladı. Suçlama, Temer'in hapisteki bir siyasetçiye sessiz kalması için para ödenmesini teşvik ettiği ses kaydının ortaya çıkmasından sonra yapıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Brezilya'da federal başsavcı, Cumhurbaşkanı Michel Temer'i rüşvet kabul etmekle suçladı.

Suçlama, Temer'in hapisteki bir siyasetçiye sessiz kalması için para ödenmesini teşvik ettiği ses kaydının ortaya çıkmasından sonra yapıldı.

Başsavcı, suçlamaları konunun parlamentonun alt kanadına gönderilip gönderilmeyeceğine karar verecek bir Yüksek Mahmeme yargıcına iletti.

Daha sonra parlamentonun alt kanadı Temer'in yargılanıp yargılanmayacağını oylayabilir.

Temer'in koalisyon hükümetini oluşturan milletvekilleri, yargılama için gereken üçte ikilik çoğunluğun elde edilemeyeceğine inanıyor.

Temer ise suçlamaları reddetti ve masumiyetini kanıtlayacağını savundu.

Temer'e yönelik suçlamalar, dünyanın en büyük et paketleme şirketi JBS SA ile bağlantılı. Şirketin yöneticileri, Temer'in vergi sorunlarını çözmek, devlet bankalarından kredileri çıkartmak ve diğer konularda kendilerine yardım için beş milyon dolara yakın rüşvet almakla suçlamıştı.

Bu son suçlamaya neden olan ses kaydı da JBS'i kontrol eden iki kardeşten biri olan Joesley Batista tarafından yapıldı ve ses kaydında cumhurbaşkanı potansiyel bir tanığa rüşvet verilmesini onaylıyor.

Ülkede çok fazla destek bulamayan Temer'in merkez sağ partisi, buna karşın bir koalisyonun parçası olarak yönetimde kalmayı sürdürüyor.

Muhalefet partileri erken seçime gidilmesini ve Temer'in azledilmesini istiyor.

Temer, selefi Dilma Rousseff'in azledilmesi sürecinde de başı çeken isim olmuştu.

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