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Politika

Brezilya Cumhurbaşkanı da Silva Ankara'da

22 Mayıs 2009 14:10

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Törende, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Brezilya'nın ulusal marşları çalındı. Daha sonra tören birliğini denetleyen Da Silva, her iki ülke bayraklarının önünde eğildi ve birliği "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Gül ve Brezilya Cumhurbaşkanı Da Silva, daha sonra Çankaya Köşkü'nün Büyük Şeref Kapısı önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Her iki Cumhurbaşkanının eşinin Büyük Şeref Kapısından çıkarak eşlerine katılmasıyla dörtlü fotoğraf da çektirildi.

Gül ve Da Silva törenin ardından baş başa görüşmeye geçtiler.

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