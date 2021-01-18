Brezilya, Çin merkezli Sinovac ve Britanya merkezli AstraZeneca'nın Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı verdi

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Brezilya'nın ilaç denetim kurumu Anvisa, pazar günü Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği ve Britanya merkezli AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşılarına acil kullanım onayı verdi.

Anvisa, aşılara acil durum kullanımı verme kararını oy birliğiyle aldı. Karardan dakikalar sonra Brezilya'da ilk olarak 54 yaşındaki Monica Calazans'a Sao Paulo'da Çin yapımı CoronaVac aşısı yapıldı.

Aşı karşıtı açıklamaları olduğu bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede toplu aşılanmayı başlatması için büyük baskı altında. ABD'den sonra Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke olan Brezilya'da şu ana kadar 200 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bolsonaro, kendisinin aşı olmayacağını söylemişti.

Brezilya, testlerde ve aşı tedarikinde meydana gelen gecikmeler nedeniyle toplu aşılama sürecinde Şili ve Meksika gibi diğer Güney Amerika ülkelerinin gerilerine düştü.

Bolsonaro hükûmeti aşılama kampanyasını bu hafta başlatmak istiyor, ancak planın kalbinde beklenen AstraZeneca aşılarının Brezilya'ya ulaşması var.

Sao Paulo'da Sinovac ile iş birliği yapan Butantan Merkezi'ni denetleyen Vali Joao Doria, Anvisa'nın kararında mutluluk duyduğunu bildirdi; "Bilim için bi zafer. Yaşam için bir zafer. Brezilya için bir zafer".

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Brezilya'nın bir süre sonra günde 1 milyon kişiye aşı yapabilecek noktaya gelebileceğini ifade etti.