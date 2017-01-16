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Deutsche Welle

Brezilya cezaevinde kavga: 26 ölü

Brezilya'da hafta sonu bir cezaevinde düşman gruplar arasında çıkan kavgada 26 kişinin öldüğü açıklandı. Polisin cezaevine olaydan 13 saat sonra girebildiği belirtiliyor.

16 Ocak 2017 14:31

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler arasında meydana gelen şiddet olaylarında en az 26 kişinin öldüğü açıklandı. Açıklama, eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı tarafından yapıldı. Cumartesi akşamı patlak veren şiddet olaylarında daha önce 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi basına yansımıştı.

Cezaevinde hayatını kaybedenler arasında üç kişinin başının kesilmiş olduğu belirtildi. Kavganın cezaevinde birbirine düşman iki uyuştucu çetesinin üyeleri arasında çıktığı tahmin ediliyor.

Şiddet olaylarının çıkmasının ardından cezaevine polisin uzun bir süre müdahale edemediği, güvenlik güçlerinin helikopterlerle havadan durumu kontrol altına almaya çalıştığı bildirildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre polis helikopterden cezaevine göz yaşırtıcı bombalar attı. Polisin cezaevine olayların başlamasından 13 saat sonra girebildiği ifade edildi.

Brezilya, dünya genelinde cezaevlerindeki doluluk oranı en yüksek dördüncü ülke konumunda. Brezilya'da toplam kapasitesi 371 bin olan cezaevlerinde 622 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Brezilya'da bu yılın başından beri en az 100 kişi cezaevinde hayatını kaybetti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/AP/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BrezilyaRio GrandeNorteAlcaçuz CezaeviKamu Güvenliği BakanıDeutsche Welle Türkçe epd/AP/HS/BK

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