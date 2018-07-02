Brezilya çeyrek finale yükseldi

Brezilya - Meksika: 2-0

SAMARA, (DHA)

STAT: Samara

HAKEMLER: Gianluca Rocci, Elenito Di Libaretore, Mouro Tonolini

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Neymar, Jesus

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Gallardo, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Herrera, Vela, Lozano, Hernandez (Dk. 60 Jimenez)

GOLLER: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)

SARI KARTLAR: Filipe Luis, Casemiro (Brezilya) - Alvarez, Herrera, Salcedo, Guardado (Meksika)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Brezilya, Meksika\'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Meksika turnuvaya veda eden taraf oldu. Brezilya\'nın çeyrek finaldeki rakibi, Belçika - Japonya eşleşmesinin galibi olacak.

51\'inci dakikada Willian\'ın ceza sahası sol çaprazından içeri çevirdiği topa Neymar dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

88\'inci dakikada Neymar\'ın sol kanattan içeri çevirdiği topa dokunan Firmino, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Brezilya\'nın 2-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.