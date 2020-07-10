Brezilya basını iddiası: Mariano'yu Türkiye'den büyük bir takım istiyor

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano için Süper Lig'den bir başka büyük takımın da devrede olduğu iddia edildi.

Globo Esporte'nin haberine göre Mariano'nun 26 Temmuz'da Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ereceği ve takımdan yüksek ihtimalle ayrılacağı aktarıldı. Oyuncuyla ülkesinden Atletico MG ve Fluminense ilgilenirken özellikle Sevilla'dan eski teknik direktörü Jorge Sampaoli, kendisini Atletico MG'ye transfer etmek istiyor.

GloboEsporte.com'a konuşan Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, transfer için Atletico MG'nin devrede olduğunu fakat işlerinin kolay olmayacağını aktardı. Oyuncuya başka taliplerin de olduğunu belirten Nicola, "Gerçek şu ki Mariano, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyecek. Ama bir yandan da Atletico MG'nin transfer adına ciddi rakipleri var. Türkiye'den büyük bir takım ve Fransa'dan bir ekip oyuncuyu istiyor. Durum önümüzdeki haftalarda netleşecek" ifadelerini kullandı.