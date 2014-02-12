Brezilya'da Alex'in girişimiyle örgütlenen futbolcular greve gidiyor

Düşük ücret, bozuk saha zeminleri ve kötü çalışma koşulları gibi sorunlar yaşayan Brezilyalı futbolcular, yeni ligin başlangıcında sahaya çıkmamayı tartışıyor.

Binden fazla futbolcunun sendika çatısı altında örgütlenmesine öncülük edenlerden biri, Fenerbahçe takımının eski kaptanı Alex de Souza. Futbolcular ayrıca, karar alma süreçlerinde yer almayı talep ediyor. Milli oyuncu Gilberto Silva, sendikalaşma çabalarını ve grev hazırlıklarını İngiltere'de yayımlan Guardian gazetesi aracılığıyla anlattı.

Alex'in şikayetiyle başladı

Sendikalaşma çabalarının, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex ile İtalyan takımı Roma'nın eski defans oyuncusu Juan Silveira dos Santos'un bir maçın ardından sahada formalarını değiştirirken Brezilya futbolunun içinde olduğu durumdan şikayet etmeleriyle başladığını belirten Gilberto Silva, tecrübelerini şöyle anlatıyor:

"Dünya Kupası için stadyumlar inşa edilirken, Brezilya'daki profesyonel oyuncular hâlâ ideal olmaktan uzak şartlara katlanmak durumunda: kötü sahalar, pespaye soyunma odaları ve son zamanlarda gördüğümüz gibi güvenlik meseleleri. Eylül ayından bu yana binden fazla futbolcu, geçen yıl Brezilya şampiyonasının 34. haftasındaki her maç öncesinde kollarımızı kavuşturarak yaptığımız oturma eylemi gibi eylemler yapan Sağduyu hareketine katıldı.

"Ancak bu, bazı Avrupa liglerindeki örnekleri tecrübe eden ve ülkeye döndükten sonra 'daha azına razı olmayacak kadar iyi' olan futbolcuların bir hareketi değil. Atlantik'in iki tarafı arasındaki altyapı ve mali durum farklarını biliyoruz. Ama bu, çözülebilir sorunları görmezden gelmemiz için bir sebep olmamalı."

"Brezilya futbolunun karşı karşıya olduğu ciddi meselelerin başında, çok sıkışık bir fikstür geliyor. Avrupa'dan farklı olarak, Brezilya kulüpleri eyalet şampiyonlarında oynamak zorunda. Büyük kulüpler ayrıca kıta turnuvalarına da katılıyorlar ve bir takımın bir sezonda oynadığı maç sayısı 80'i bulabiliyor. Brezilyalı bir gazeteci bana, 'Ama Avrupa'da da oyuncular bazen sezonda 70 maç oynuyor' demişti; fakat onlar bizim Brezilya'da yaptığımız kadar yolculuk yapmıyor ve tabi ki çukurlu sahalarda, gece maçlarında kırık dökük ışıklandırma altında oynamıyorlar."

"Bazen medyanın bizim Avrupa'daki gibi düzgün paslarla oynamayışımızdan şikayet ettiğini duyunca gülüyorum; çünkü bazen kötü bir sahada topu paslamak imkansız. Ayrıca bence, yurtdışında oynamış oyuncular hemen 'şımarık' olarak görülmemeli. 9 yıl boyunca Brezilya dışında yaşadım ve geri geldiğimde bazı zeminlerin Avrupa'da olduğum bütün bu zaman içinde hiç geliştirilmediğini görmek beni şaşkına çevirdi."



Gilberto Silva, İngiltere kulübü Arsenal'da oynadığı yıllarda futbolculara ne kadar özenle yaklaşıldığını gördüğünü belirterek, sanıldığının aksine Brezilyalı futbolcuların çok para kazanmadığını ve büyük çoğunluğunun ayda asgari ücretin iki katı olan 350 sterlin (yaklaşık 1260 lira) kadar para kazandığını söylüyor. Birinci lig kulüplerinde bile ödemelerin geciktiğini sözlerine ekliyor.

37 yaşındaki futbolcunun aktardığına göre, Brezilya futbolunun geliştirilmesi için karar verme süreçlerinde temsil edilmeyi de talepleri arasına katan oyuncuların Nisan ayında greve gitme olasılığı yüzde 80.

Sağduyu hareketine katılmasının ardından Atlético Mineiro kulübünün sözleşmesini yenilemediğini ve hiçbir kulüpte forma bulamadığını belirten Gilberto Silva, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Bu meselelerin ortaya çıkarılmasının bedeli buysa, bunu memnuniyetle öderim. Oyuncular, hareketimizin Dünya Kupası ile ilgili tıklayın olumsuz haberlere ekleneceğini biliyor fakat mesajımızı duyurmamız önemli. Dışarıdaki insanlar neler olup bittiğini bilmeli."