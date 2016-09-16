Brexit'ten 3 ay sonra Merkel'den açıklama: Kritik durumdayız

27 Avrupa Birliği ülkesinin liderleri Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki zirvede bir araya geldi. AB'nin gündeminde Mart ayı sonunda somutlaşmak üzere yeni bir reform süreci başlatmak var. Avrupa Birliği'nin “kritik bir durumda” olduğunu belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel “Daha iyi olabileceğimizi eylemlerle göstermek zorundayız” dedi.

Zirvenin açılışında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Slovakya Başbakanı Robert Fico yaptıkları açıklamada AB'nin Brexit sonrası "bir birlik işareti" vermek istediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel bilhassa güvenlik politikaları, terörle mücadele ve savunma alanında işbirliği gibi konularda bunun sergilenmesi gerektiğini kaydetti. “Dış sınırların korunmasına dair meselelerin” de gündemde olduğunu ifade eden Merkel “ekonomik büyüme ve istihdam alanları konularında da” daha iyi olunabileceğini göstermek gerektiğini söyledi.

İç ve dış güvenlik alanlarında yakın işbirliğinin nasıl olacağına dair planın, 2017 yılının mart ayında Roma Antlaşmaları'nın 60'ıncı yıldönümüne kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.

"Avrupa'nın dağılma tehlikesi"

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da Avrupa'nın dağılması tehlikesinin ve Euro'nun ödevinin hiç bu kadar büyük olmadığını ifade etti. Avrupa için “yeni bir itkiye” ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hollande Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hollande Avrupa'nın “kendisini savunacak bir durumda olması gerektiğini” kaydetti.

Slovakya Başbakanı Fico da “Avrupa Birliği projesinin sürdüğünü herkese göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan yaptıkları ortak açıklamada Birlik'i korumak istediklerini ancak göç politikalarında daha “esnek” bir dayanışma talep ettiklerini duyurdu. Dört ülke, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin kabulünde getirmek istediği bağlayıcı kotaları reddediyor.

Zirvede kimi ülkeler dış sınırlar ve göç konularında atılan adımların Avrupa Birliği'ne olan güveni sarstığını dile getirirken, kimileri de terör tehlikesine ve küreselleşmeye dikkat çekti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Avrupa Birliği dijital iç pazarının tamamlanması noktasında uyarıda bulundu.