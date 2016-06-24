Brexit'in AB için faydaları da var!



Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi Aleksander Graf Lambsdorff, “Britanya son 40 yılda Avrupa Birliği'nin şekillenmesinde önemli rol oynadı ve birçok değişikliğe ön ayak oldu” diyor. Bir yüksek düzey AB yetkilisi de "AB Komisyonu'nun yasa önerilerine sürekli itiraz eden Britanya ayrılınca karar almanın kolaylaşacağını" söylüyor.

Bakanlar Konseyi'nin bloke eden Britanya'nın ayrılmasından sonra küçük üyelerin Birleşik Krallık'ın arkasına saklanamayacağı ve rengini belli etmek zorunda kalacağı belirtiliyor. AB uzmanı Yanis Emmanouilidis ise karar almanın kolaylaşacağını sanmadığını, ancak Britanya'ya uygulanan özel kuralların kalkacağını ifade ediyor.

"Firardakine acınmaz"

Fransa, Britanya'nın bir an önce kulüpten atılmasına çalışıyor. Fransız diplomatlar, “Acı vermeli ki başka üyeler Britanya'yı örnek almaya kalkışmasın” diyor. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker de “Firariye merhamet gösterilmemeli" demişti. Fransız Avrupa Parlamentosu üyeleri, "merkez-kaç kuvvetlere direnip Britanya'nın AB'den ayrılmasından doğru derslerin alınması gerektiği" kanısında. Fransız Marine Le Pen ve Hollandalı Geert Wilders'e fırsat yaratmamak gerektiği dile getiriliyor.

Avrupa Ordusu'na doğru

Britanya, AB ordusunun kurulmasına ve NATO dışında güçlü bir müdahale potansiyeli yaratılmasına karşı çıkıyordu. Şimdi ise AB'nin askeri strateji uzmanları artık rahatça plan yapabilecek. Uzmanlar daha fazla himayeciliği, devletin ekonomiye müdahalesini ve bütçe disiplininin gevşetilmesini isteyen ülkeler Britanya'nın araya giremeyeceğine memnun olabilirler. Brüksel'deki düşünce kuruluşlarının AB uzmanları "Britanya kutbunun kalkmasından sonra Birliğin Doğu – Güney eksenine kaydırılabileceğini" dile getiriyor.

Çok iş olacak

Uzun vadede AB kurumlarında görev yapan Britanyalılar ise ülkelerine dönmek zorunda kalacak. Binlerce kişiye de böylece istihdam imkânı doğacak. Gerçi Britanya'nın AB kurumlarındaki görevli sayısı Yunanistan'dan az. Ancak yüksek düzey görevlerdeki Britanyalıların sayısı oldukça fazla. Çalışma sözleşmeleri Britanya'nın üyelikten ayrılmasıyla birlikte feshedilemeyeceğinden kadro değişikliği yıllar alacak.

İngilizce yerine daha fazla Fransızca

15 yıl önceye kadar AB kurumlarının koridorlarında Fransızca konuşulur ve Fransızca bilmeyen bir Komisyon üyesinin olabileceği düşünülemezdi. Doğu Avrupa ülkelerinin AB'ye alınmasıyla ortak dil İngilizce'ye kaydı. Almanca da önemini kaybetti. İngilizce'nin anavatanı Birlik'ten ayrılınca Fransızca'ya gün doğdu. Brüksel'deki sanat otoriteleri ve Fransızca kursları durumdan memnun. Ancak Brüksel'deki tercümanlar açısından değişen bir şey olmayacak. İrlanda ve Malta kendi dillerinin yanı sıra İngilizce'yi de resmi dil olarak kullandıkları için AB İngilizcesiz yapamayacak.

Sinir bozamayacaklar

Avrupa düşmanı İngiliz milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'ndaki sıralarını boşaltacaklar. İngiliz muhafazakârlarının tiratları ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKİP üyelerinin sert saldırıları Avrupa milletvekillerinin sinirini bozmaktaydı. Adının açıklanmasını istemeyen Sosyal Demokrat partili bir Avrupa milletvekili Deutsche Welle muhabirine “UKİP lideri Nigel Farage belagat sahibi bir hatipti ama genel kurulda ağzından çıkan zırvaları hiç aramayacağım” dedi.